Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'ya anlamlı ödül

'BİLEREK BEYAZ GİYDİM, ÇÜNKÜ KADINLAR BİR MELEKTİR': Kendisine plaket verilen Kaya, daha sonra yaptığı konuşmada, "Doktorlar iyileşeceğimi söyledi. Ben iyileşeceğim. Kadınlar için mücadele edeceğim. Bugün bilerek beyaz giydim. Çünkü kadınlar bir melektir. Kadınlara artık ellerin kalkmasını istemiyorum. Benim umutlarım ve hayallerim yıkıldı. Başka genç kızların hayalleri ve umutları ellerinden alınmasın. Hiçbir kız böyle olmayı hak etmiyor. Beni bu hale getiren cani, sadece 15 yıl hapis cezası aldı. Benim böyle olmamın karşılığı 15 yıl mı sadece. O 7-8 yıl sonra çıkacak, gezecek. Ben tedavi göremezsem belki de böyle kalacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim" dedi.

