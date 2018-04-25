Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'ya anlamlı ödül

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yaşarken katıldığı bir televizyon programındaki ses yarışmasında tanınan Mutlu Kaya, 2015'te eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralandı. Tedavi süreci geçiren Mutlu Kaya'ya, Mart ayında İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen törende, plaket verildi.

Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'ya anlamlı ödül

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yaşarken, bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, bir süre sonra eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'ya, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen törende plaket verildi. Tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende Kazım Koyuncu'nun 'İşte Gidiyorum' şarkısını seslendiren Kaya, "Kadınlara artık ellerin kalkmasını istemiyorum. Benim umutlarım ve hayallerim yıkıldı. Başka genç kızların hayalleri ve umutları ellerinden alınmasın" dedi.

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Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'ya anlamlı ödül

Direnç Kültürünün Yayılması ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği, 'Şiddete maruz kalmış kadınlar' gecesine tekerlekli sandalye ile katılan Kaya'nın ismi anons edilmeden, bir televizyon programında şarkı söylerken görüntüleri izlettirildi. Duygusal anların yaşandığı gecede, Kaya, alkışlar arasında giydiği beyaz kıyafetle sahneye tercümanların yardımıyla tekerlekli sandalyeyle çıktı. Sahnede merhum sanatçı Kazım Koyuncu'nun 'İşte Gidiyorum' parçasını seslendiren Mutlu Kaya, uzun süre alkışlandı.

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Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'ya anlamlı ödül

'BİLEREK BEYAZ GİYDİM, ÇÜNKÜ KADINLAR BİR MELEKTİR': Kendisine plaket verilen Kaya, daha sonra yaptığı konuşmada, "Doktorlar iyileşeceğimi söyledi. Ben iyileşeceğim. Kadınlar için mücadele edeceğim. Bugün bilerek beyaz giydim. Çünkü kadınlar bir melektir. Kadınlara artık ellerin kalkmasını istemiyorum. Benim umutlarım ve hayallerim yıkıldı. Başka genç kızların hayalleri ve umutları ellerinden alınmasın. Hiçbir kız böyle olmayı hak etmiyor. Beni bu hale getiren cani, sadece 15 yıl hapis cezası aldı. Benim böyle olmamın karşılığı 15 yıl mı sadece. O 7-8 yıl sonra çıkacak, gezecek. Ben tedavi göremezsem belki de böyle kalacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim" dedi.

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Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'ya anlamlı ödül

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