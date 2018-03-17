  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eski eşi tahliye olunca Işın Karaca mahkemeye başvurdu!

Eski eşi tahliye olunca Işın Karaca mahkemeye başvurdu!

İki yıl evli kaldığı, çocuğunun babası Sedat Doğan’ın tahliye olması, Işın Karaca’yı tedirgin etti. Işın Karaca, mahkemeye başvurarak eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-03-2018 12:12 - Güncelleme: 17-03-2018 12:12

İki yıl evli kaldığı, çocuğunun babası Sedat Doğan’ın tahliye olması, Işın Karaca’yı tedirgin etti. Şarkıcı, mahkemeye başvurarak eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karaca’yla boşandıktan sonra adı dolandırıcılık ve hırsızlık gibi adli olaylara karışan Doğan, Türkiye’yi terk ederek Brezilya’ya gitmiş ve bir restoranda hırsızlık yaparken yakalanmıştı.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR: Brezilya’da hapis cezası alan ve uyuşturucu kullandığı için tanınmaz hale gelen fotoğrafçı-yönetmen, geçtiğimiz hafta tahliye oldu. Karaca’nın, önümüzdeki günlerde annesi Hicran Doğan’ın aldığı uçak biletiyle İstanbul’a döneceği konuşulan Doğan’ın kendisine, kızı Mia’ya, şimdiki eşine ve ailesine yaklaşmaması için mahkeme kararı aldırdığı ve endişeli olduğu öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eski eşi tahliye olunca Işın Karaca mahkemeye başvurdu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Mart 2018 12:37 ırkçı ve mezhepçi bir kadın bir yarışmada jüri üyesi iken dışa vurdu bunu

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Işın Karaca
IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca (asıl ismi Işın Funda Büyükkaraca) Kıbrıslı-Türk pop müziği sanatçısıdır.Londra'da doğan Işın Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzik hayatını Londra IV King Edward Okulu'nda Tiyatro okurken de s

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro