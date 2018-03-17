Eski eşi tahliye olunca Işın Karaca mahkemeye başvurdu!

İki yıl evli kaldığı, çocuğunun babası Sedat Doğan’ın tahliye olması, Işın Karaca’yı tedirgin etti. Şarkıcı, mahkemeye başvurarak eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karaca’yla boşandıktan sonra adı dolandırıcılık ve hırsızlık gibi adli olaylara karışan Doğan, Türkiye’yi terk ederek Brezilya’ya gitmiş ve bir restoranda hırsızlık yaparken yakalanmıştı.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR: Brezilya’da hapis cezası alan ve uyuşturucu kullandığı için tanınmaz hale gelen fotoğrafçı-yönetmen, geçtiğimiz hafta tahliye oldu. Karaca’nın, önümüzdeki günlerde annesi Hicran Doğan’ın aldığı uçak biletiyle İstanbul’a döneceği konuşulan Doğan’ın kendisine, kızı Mia’ya, şimdiki eşine ve ailesine yaklaşmaması için mahkeme kararı aldırdığı ve endişeli olduğu öğrenildi.