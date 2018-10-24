Eşine attığı fotoğrafla alarma geçirdi! Polisten bakın ne istedi?

ANTALYA'da eşiyle tartıştığı için falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan 47 yaşındaki Y.Y.'yi atlamak üzereyken polisler son anda yakaladı. İkna çabaları sürerken kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri fark eden Y.Y., polislere, "Rezil oldum, çekmesinler beni, yoksa atlayacağım" dedi. Parka gelen Y.Y., bir polis memurundan kepiyle yüzünü kamufle etmesini istedi. Kadın polis de polis kepiyle kadının yüzünü kapattı.
Muratpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan 47 yaşındaki Y.Y, otomobiliyle evden ayrıldı. Y.Y., sabah saatlerinde falezlerin kıyısına gelerek burada bir süre oturdu. Art arda sigara içip denizi seyretti.
Parka gelen kadın, eşine fotoğraf atarak intihar edeceğini söyledi. Eşinin haber vermesi üzerine polis parka geldi. Polis ekiplerini gören Y.Y. intihar edeceğini söyleyerek falezlerin uç kısmına yaklaştı.
Y.Y.'nin atlama ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, 112 Acil ve itfaiyeden destek istedi. Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de denizde önlem alarak bekledi.
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