Eşine attığı fotoğrafla alarma geçirdi! Polisten bakın ne istedi?

ANTALYA'da eşiyle tartıştığı için falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan 47 yaşındaki Y.Y.'yi atlamak üzereyken polisler son anda yakaladı. İkna çabaları sürerken kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri fark eden Y.Y., polislere, "Rezil oldum, çekmesinler beni, yoksa atlayacağım" dedi. Parka gelen Y.Y., bir polis memurundan kepiyle yüzünü kamufle etmesini istedi. Kadın polis de polis kepiyle kadının yüzünü kapattı.