Eser Yenenler’in görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı

Evinde konuk ettiği arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli vakitleri sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler’in, Şeyma Subaşı şarkı söylerken görüldüğü bir videosu tartışma konusu oldu. Subaşı’nın arkasında görülen ve sigara yakmak için kısa bir süre dj setinin arkasına eğilen şovmenin o anları uyuşturucu kullanıyor şeklinde haberleştirilince büyük tepki çekti.

ESER YENENLER’DEN TEPKİ PAYLAŞIMI Sosyal medyada bir anda yayılan bu haberlerin ardından bir açıklama yapma gereği hisseden Eser Yenenler kendisine neden böylesine ağır bir şekilde yüklenildiğini anlayamadığını söylerken tek kötü alışkanlığının sigara olduğunu ve onu da bıraktığını açıkladı. İşte o paylaşım: