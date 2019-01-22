Eşek karayoluna çıktı sürücüler zor anlar yaşadı

Efeler ilçesinden Nazilli’ye gitmekte olan sürücü Ali Soydemir, Aydın-Denizli karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Alt Geçidine geldiğinde karayolunda başıboş eşeği fark etti. Araçların hızla gelip geçtiği yolda eşeği kaderine terk etmeyen duyarlı sürücü, ikaz lambalarını yakarak eşeği takip etmeye başladı. Soydemir, zaman zaman eşeğin aracına çarpmasına rağmen diğer sürücülerin kaza yapmaması ve eşeğin olası bir kazada ölmemesi için takibini ısrarla sürdürdü.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca eşeği takip ederek bir yakıt istasyonuna güvenli bir şekilde çıkmasını sağlayan Ali Soydemir, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler gelinceye kadar istasyon görevlileriyle birlikte eşeğin yanından ayrılmayan Soydemir, hayvanın tekrar karayoluna çıkmasını engelledi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından eşeği yakalayarak barınağa götürdü.

  • Güncel 22 Ocak 2019 12:17
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SİVASİSTANBUL 22 Ocak 2019 12:23 HELAL OLSUN O SÜRÜCÜYE İNSAN MIŞ VESSELAM, O KADAR MAGANDA İNSANLIKDAN ÇIKMIŞ A ALIŞTIK MAALESEF GARİP GELİYOR BİZE ADAM GİBİ ADAM.

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