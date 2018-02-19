Esed'in Afrin'e girmesi operasyonu nasıl etkiler?

Türkiye, Afrin bölgesindeki terör gruplarına yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı başarıyla yürütürken, Suriye devlet televizyonu Esed'i destekleyen güçlerin 'birkaç saat içinde' Afrin'e gireceğini duyurdu. Suriye rejimininden ise henüz resmi ve detaylı bir açıklama gelmedi. Zeytin Dalı Harekâtı'nı ve bölgeyi yakından takip eden isimler bu durumu ve böyle bir adımın süreci nasıl etkileyeceğini yorumladı.

Dr. Nihat Ali Özcan

Suriye’deki dengelerin ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. Esed rejimi bunu Rusya ve İran’ın rızası olmadan gerçekleştiremezdi. Dolayısıyla Rusya ve İran’ın da bu konuda mutabık olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Türkiye’nin operasyondaki askeri hedeflerini sınırlayabilir. Çünkü Türkiye bu harekâtın PKK ve PYD’ye karşı olduğunu söyledi. Dolasıyla Esad rejimiyle doğrudan sıcak bir çatışmaya girmek istemeyecektir. Ancak PKK ve PYD, Esad rejimine rağmen bir takım terör eylemlerini yürütürse Türkiye buna karşı cevap hakkını saklı tutacaktır. Bu hamle bize Esed’in tehdit olarak PKK ve PYD’yi görmediğini göstermektedir. Türkiye muhtemelen şehri kuşatacaktır. Esed rejimi de şehir dışındaki alanlarda olmayacaktır. PKK mevcut askeri gelişmelerin hızla aleyhine döndüğünü fark etti, dolayısıyla bundan siyasi bir manevra ile çıkış yolu arıyor. Sahada kimse birbirine güvenmediği için hiç kimse bütün yumurtaları tek sepete koymuyor. Türk-Amerikan görüşmelerinin PKK-PYD’nin tarafından nasıl yorumlandığına dair bir ipucu da olabilir.

Prof. Dr. Hasan Köni (Kütür Üniversitesi)

Bu durum henüz duyum aşamasında… Olay gerçekleşmesini görmek lazım. Burada en önemli konu Rusya’nın tutumu… Hava sahasını açıp kapama konusu onların yetkisinde. Hava sahası konusu çok önemli… Bizim harekâtımız bir ‘meşru müdafaa’ idi. Oradaki bir terörist gruba yönelikti. Savaş hukukuna girmiyordu. Şimdi Suriye devlet güçleri oraya gelirse konu savaş hukukunun alanına girer. Uluslararası hukuk açısından bir savaş durumu ortaya çıkar. Suriye gerçekten asker sokarsa o bölgede savaşa girmiş oluruz. Hukuken durum böyledir. İkincisi İran’ın tavrının ne olacağı da önemli… İran’ın vekâlet güçleri Afrin’e girecek mi? Bu da önemli. Daha önce planlanan İstanbul Konferansı’nın yani Rusya-İran-Türkiye arasında Suriye üzerine görüşmelerin hemen yapılması gerekiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye yaptığı son ziyaretin de bu durumda etkili olabileceğini düşünüyorum.