Esed'in Afrin'e girmesi operasyonu nasıl etkiler?

Türkiye, Afrin bölgesindeki terör gruplarına yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı başarıyla yürütürken, Suriye devlet televizyonu Esed'i destekleyen güçlerin 'birkaç saat içinde' Afrin'e gireceğini duyurdu. Suriye rejimininden ise henüz resmi ve detaylı bir açıklama gelmedi. Zeytin Dalı Harekâtı'nı ve bölgeyi yakından takip eden isimler bu durumu ve böyle bir adımın süreci nasıl etkileyeceğini yorumladı.

Dr. Nihat Ali Özcan

Suriye’deki dengelerin ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. Esed rejimi bunu Rusya ve İran’ın rızası olmadan gerçekleştiremezdi. Dolayısıyla Rusya ve İran’ın da bu konuda mutabık olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Türkiye’nin operasyondaki askeri hedeflerini sınırlayabilir. Çünkü Türkiye bu harekâtın PKK ve PYD’ye karşı olduğunu söyledi. Dolasıyla Esad rejimiyle doğrudan sıcak bir çatışmaya girmek istemeyecektir. Ancak PKK ve PYD, Esad rejimine rağmen bir takım terör eylemlerini yürütürse Türkiye buna karşı cevap hakkını saklı tutacaktır. Bu hamle bize Esed’in tehdit olarak PKK ve PYD’yi görmediğini göstermektedir. Türkiye muhtemelen şehri kuşatacaktır. Esed rejimi de şehir dışındaki alanlarda olmayacaktır. PKK mevcut askeri gelişmelerin hızla aleyhine döndüğünü fark etti, dolayısıyla bundan siyasi bir manevra ile çıkış yolu arıyor. Sahada kimse birbirine güvenmediği için hiç kimse bütün yumurtaları tek sepete koymuyor. Türk-Amerikan görüşmelerinin PKK-PYD’nin tarafından nasıl yorumlandığına dair bir ipucu da olabilir.

Prof. Dr. Hasan Köni (Kütür Üniversitesi)

Bu durum henüz duyum aşamasında… Olay gerçekleşmesini görmek lazım. Burada en önemli konu Rusya’nın tutumu… Hava sahasını açıp kapama konusu onların yetkisinde. Hava sahası konusu çok önemli… Bizim harekâtımız bir ‘meşru müdafaa’ idi. Oradaki bir terörist gruba yönelikti. Savaş hukukuna girmiyordu. Şimdi Suriye devlet güçleri oraya gelirse konu savaş hukukunun alanına girer. Uluslararası hukuk açısından bir savaş durumu ortaya çıkar. Suriye gerçekten asker sokarsa o bölgede savaşa girmiş oluruz. Hukuken durum böyledir. İkincisi İran’ın tavrının ne olacağı da önemli… İran’ın vekâlet güçleri Afrin’e girecek mi? Bu da önemli. Daha önce planlanan İstanbul Konferansı’nın yani Rusya-İran-Türkiye arasında Suriye üzerine görüşmelerin hemen yapılması gerekiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye yaptığı son ziyaretin de bu durumda etkili olabileceğini düşünüyorum.

  • Güncel 19 Şubat 2018 15:23
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Esed'in Afrin'e girmesi operasyonu nasıl etkiler? videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat