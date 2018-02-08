Esed vahşetinin resmi! Tek bebeği vurulunca...

Esed rejiminin dün 5 saatte 74 sivili öldürdüğü Doğu Guta katliamı anından çıkan fotoğraflar yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Evinin enkazından yaralı bebeğini çıkartan Gutalı babanın, yüzünde dehşet ve umudu aynı anda taşıdığı görüldü...

Esed vahşetinin resmi! Tek bebeği vurulunca...

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde, Beşşar Esed rejiminin saldırısında bebeğini kurtarırken görüntülenen Doğu Gutalı babanın yaşadığı dehşet, dikkatleri yeniden bölgeye çekti. Esed rejiminin dün başkent Şam'ın muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinde ayrım gözetmeksizin düzenlediği hava ve kara saldırılarında 74 sivil hayatını kaybetmişti. Doğu Guta’da Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi olarak çalışan Said el-Masri, rejimin vurduğu evlere kurtarmaya gittiğinde kendi evi de vuruldu. Duyar duymaz evine koşan el-Masri, enkazın içinden küçük bebeğini kurtardı. Babanın çocuğunu enkazdan kurtarıp kucağında aracına koştuğu anlar yürekleri dağladı.

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Esed vahşetinin resmi! Tek bebeği vurulunca...

BAŞKALARINA YARDIMA GİTTİ KENDİ EVİ VURULDU: Savaşın son dönemdeki en büyük trajedilerinin yaşandığı Doğu Guta’da Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi olarak çalışan Said el-Masri, rejimin sabah 11 sularından itibaren çok sayıda noktayı vurmasıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ancak bombardıman sırasında, 3 aylık bebeği İbrahim'in bulunduğu evin sokağı da vuruldu. Masri'nin, bebeği evin yıkıntılarından çıkarıp kucağına aldıktan sonra, toz bulutuyla kaplı sokaktan koşarak çıktığı anlar fotoğraf karelerine girdi. Tek çocuğunu hastaneye yetiştirme umuduyla çırpınan babanın yaşadığı dehşet ve umut yüzüne çarpıcı şekilde yansırken yaşanan vahşet ise gözler önüne serildi.

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Esed vahşetinin resmi! Tek bebeği vurulunca...

EN ZOR ŞEY: TEK EVLADININ VURULMASI... Fotoğraflarda, bebeğin başındaki kanın babasının yüzüne de bir miktar bulaştığı görüldü. Sivil Savunma, fotoğrafladığı anı grubun sosyal medya hesaplarından, "Bir insanın karşı karşılaşacağı en zor şey, tek çocuğunun savaşta silahlarla yaralanması" mesajıyla paylaştı. Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir gıdasızlık, ilaçsızlık ve yoğun saldırılarla mücadele ediyor. Dün, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke acil yardım ulaştırılması için çatışmaların en az 1 ay süreliğine durması gerektiğini vurgularken, UNICEF Suriye Temsilcisi Fran Equiza da Doğu Guta'dan 120 çocuğun acil olarak tahliye edilmesi ihtiyacına dikkati çekmişti.

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Esed vahşetinin resmi! Tek bebeği vurulunca...

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