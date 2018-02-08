Esed vahşetinin resmi! Tek bebeği vurulunca...

EN ZOR ŞEY: TEK EVLADININ VURULMASI... Fotoğraflarda, bebeğin başındaki kanın babasının yüzüne de bir miktar bulaştığı görüldü. Sivil Savunma, fotoğrafladığı anı grubun sosyal medya hesaplarından, "Bir insanın karşı karşılaşacağı en zor şey, tek çocuğunun savaşta silahlarla yaralanması" mesajıyla paylaştı. Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir gıdasızlık, ilaçsızlık ve yoğun saldırılarla mücadele ediyor. Dün, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke acil yardım ulaştırılması için çatışmaların en az 1 ay süreliğine durması gerektiğini vurgularken, UNICEF Suriye Temsilcisi Fran Equiza da Doğu Guta'dan 120 çocuğun acil olarak tahliye edilmesi ihtiyacına dikkati çekmişti.