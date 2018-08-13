Eşcinsel oyuncu eleştirilere dayanamayınca hesabını kapattı

Son dönemde birçok yapımda rol alarak adından söz ettiren Ruby Rose rol alacağı yeni dizi sebebiyle oldukça yoğun eleştirilerin hedefinde. Son olarak Jaxx karakterini canlandırdığı ve başrolünde Jason Statham'ın olduğu The Meg filmiyle ABD'DE 44 milyon dolarlık bir gişe hasılatına ulaşan Ruby Rose, başrolünde oynacağı Batwoman ile ilgili eleştiriler yüzünden Twitter hesabını kapattı.
Orange Is the New Black, xXx: Return of Xander Cage hatta cuma günü vizyona giren The Meg ile son dönemde adından sıkça söz ettiren Ruby Rose, yeni dizisi yüzünden sıkıntı günler geçiriyor.
AÇIKLAMA YAPMADI: DC'nin süper kahramanı Batwoman'ı canlandıracağı kesinleşen ve bir süper kahraman dizisinde başrole getirilen ilk eşcinsel olarak tarihe geçen Ruby Rose, resmi açıklamayla birlikte eleştiri oklarının hedefi oldu.
"Yahudi bir karakter olan Kate Kane'i Yahudi olmayan bir oyuncunun canlandırmasının yanlış" olduğunu savunanlar, eleştirilerin dozajını abartınca, 32 yaşındaki oyuncu çareyi sessiz sedasız Twitter hesabını kapatmakta buldu.
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