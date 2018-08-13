Eşcinsel oyuncu eleştirilere dayanamayınca hesabını kapattı

Son dönemde birçok yapımda rol alarak adından söz ettiren Ruby Rose rol alacağı yeni dizi sebebiyle oldukça yoğun eleştirilerin hedefinde. Son olarak Jaxx karakterini canlandırdığı ve başrolünde Jason Statham'ın olduğu The Meg filmiyle ABD'DE 44 milyon dolarlık bir gişe hasılatına ulaşan Ruby Rose, başrolünde oynacağı Batwoman ile ilgili eleştiriler yüzünden Twitter hesabını kapattı.