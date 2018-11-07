Ertuğrul Gazi ile İlbilge Hatun evlendi mi, Ertuğrul'un eşleri kim?

Ertuğrul Gazi kaç kere evlendi, Ertuğrul Gazi'nin eşleri kim soruları merak konusu oldu. Ertuğrul Gazi'nin ilk eşi olan Halime Hatun'un ölümünden sonra yeniden evlendi mi? Diriliş yeni sezon öncesi seyirci Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi olduğunu ve Halime Hatun'dan sonra evlenip evlenmediğini merak ediyor.
Ertuğrul Gazi kaç kere evlendi, eşleri kimdir soruları merak konusu oldu. Osmanlı Devleti'nin kurulmasında büyük önem taşıyan Ertuğrul Gazi, kaç kere evlendi, ilk eşi Halime Hatun nasıl öldü ve Ertuğrul Gazi Hamile Sultan'dan sonra tekrar evlendi mi?
ERTUĞRUL GAZİ KAÇ KERE EVLENDİ: 93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk'a kavuştu.
Yeni sezonun ilk bölümünde diziye Hande Soral'da dahil oluyor. Soral, İlbilge Hatun karakterini canlandıracak. Diriliş'in yeni bölümünde İlbilge Hatun, Ertuğrul Gazi'nin ikinci kez neden evlenmediğini soruyor. Öte yandan Hayme Ana, Halime Sultan'ın ölümünden sonra evlenmeyi düşünmediği oğlu Ertuğral'a ikinci kez evlenmesi gerektiğini söylüyor. Yeni bölümdeki bu detay Ertuğrul Gazi'nin İlbilge Hatun ile evlenip evlenmeyeceğini merak ettirdi.
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