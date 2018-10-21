Erman Toroğlu: 'Penaltıyı Fikret Orman aldı'

Beşiktaş'ın Göztepe yenilgisinden sonra çarpıcı ifadeler kullanan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Fikret Orman penaltıyı aldı" dedi.
İşte Toroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları: "Hakem penaltıyı verir veya vermez. Ama VAR'da faul olduğu belli. Önce faule bakarsın. Beşiktaşlı oyuncu o pozisyonda faul yaptı. Orada bu penaltı veriyorsa, Fikret Orman'ın konuşmalarının bunda payı var. Fikret Orman penaltıyı aldı.
Büyük takımlar VAR'ı istemez. VAR size ne yaptı? VAR sistemi çok iyi diye de her şey iyi olacak değil. 1 hafta VAR ile ilgili konuşuldu. Penaltıyı senin oyuncun atamıyor.
Demek ki Şenol Güneş oyuncularını penaltıya iyi çalıştırmamış. Orada Vagner Love dururken, penaltıyı Oğuzhan'a attırmazsın.
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