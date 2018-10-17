Erkenci Kuş'da şok ayrılık! Yeni bölümde olmadığını resmen duyurdu

Star TV'nin en iddialı ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Erkenci Kuş reyting listelerinde her hafta zirvede olmayı başarıyordu fakat senaryosunda izleyenleri rahatsız eden tekrarlar vardı ve yapımcı çözümü buldu...

Erkenci Kuş'da şok ayrılık! Yeni bölümde olmadığını resmen duyurdu

Erkenci Kuş dizisi Star TV'nin en çok izlenen yapımlarından biri. Yayın günü değişmesine rağmen dizi yayınlandığı günlerde hep reyting listesinin zirvesinde. Hatta tekrarları bile günün en çok izlenen 10 dizisinin arasına girmeyi başarıyor.

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Erkenci Kuş'da şok ayrılık! Yeni bölümde olmadığını resmen duyurdu

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ AMA... Erkenci Kuş'un yayın gününün değişmesi başta yapımcı olmak üzere Star TV'yi kara kara düşündürmüştü fakat reyting listelerindeki başarı korkuların yersiz olduğunu gözterdi ve Erkenci Kuş cumartesi günleri de zirveye oturdu.

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Erkenci Kuş'da şok ayrılık! Yeni bölümde olmadığını resmen duyurdu

Dizinin izleyenleri ise son günlerde senaryonun çok yavaş ilerlemesinden ve tekrarların giderek artmasından şikayet ediyordu ve yapımcı bu eleştirilere kulak verdi. Erkenci Kuş'un senaristi Ayşe Kutlu ayrılıyor. Yerine yeni bir senarist geliyor.

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Erkenci Kuş'da şok ayrılık! Yeni bölümde olmadığını resmen duyurdu

YENİ BÖLÜMDE ŞOK DEĞİŞİKLİK: eni bölüm öncesinde ise şaşırtan bir değişiklik haberi geldi. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, Ayşe Kutlu’nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Erkenci Kuş dizisinin senaristi değişiyor.

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