Erkenci Kuş'da şok ayrılık! Yeni bölümde olmadığını resmen duyurdu

Erkenci Kuş dizisi Star TV'nin en çok izlenen yapımlarından biri. Yayın günü değişmesine rağmen dizi yayınlandığı günlerde hep reyting listesinin zirvesinde. Hatta tekrarları bile günün en çok izlenen 10 dizisinin arasına girmeyi başarıyor.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ AMA... Erkenci Kuş'un yayın gününün değişmesi başta yapımcı olmak üzere Star TV'yi kara kara düşündürmüştü fakat reyting listelerindeki başarı korkuların yersiz olduğunu gözterdi ve Erkenci Kuş cumartesi günleri de zirveye oturdu.
Dizinin izleyenleri ise son günlerde senaryonun çok yavaş ilerlemesinden ve tekrarların giderek artmasından şikayet ediyordu ve yapımcı bu eleştirilere kulak verdi. Erkenci Kuş'un senaristi Ayşe Kutlu ayrılıyor. Yerine yeni bir senarist geliyor.
YENİ BÖLÜMDE ŞOK DEĞİŞİKLİK: eni bölüm öncesinde ise şaşırtan bir değişiklik haberi geldi. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, Ayşe Kutlu’nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Erkenci Kuş dizisinin senaristi değişiyor.
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