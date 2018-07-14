Erkekler dikkat! Düzenli kuruyemiş tüketmek sperm kalitesini artırıyor

Düzenli olarak tüketilen ceviz, badem, fındık, fıstık gibi kuruyemişlerin birçok faydası olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor. Son yapılan araştırmaya göre günlük 60 gr kabuklu yemiş tüketen erkeklerin sperm kalitesi artış gösteriyor.

Erkekler dikkat! Düzenli kuruyemiş tüketmek sperm kalitesini artırıyor

Barselona'daki Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan araştırmada, bilim insanları 18-35 yaş grubundaki 119 sağlıklı erkek iki gruba ayırıldı. Birinci gruptaki erkeklerin günlük tükettikleri besinlere 60 gram kadar kabuklu yrmiş ilave edildi. İkinci grup ise ilk grubun yemiş dışında yediği besinlerin bire bir aynısını tüketti.

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Erkekler dikkat! Düzenli kuruyemiş tüketmek sperm kalitesini artırıyor

14 hafta süren araştırmanın sonunda, kuru yemiş ilavesiyle beslenen gruptaki erkeklerin sperm miktarı yüzde 14, canlılığı yüzde 4, hareketliliği yüzde 6 ve büyüklük ve biçimi (morfolojisi) yüzde 1 oranında artış gösterdi.

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Erkekler dikkat! Düzenli kuruyemiş tüketmek sperm kalitesini artırıyor

Öte yandan, bilim insanları, kabuklu yemişlerin de içinde bulunan Omega-3'ün, antioksidanların ve B vitaminlerinin de doğurganlığı artırdığını ortaya koyan araştırmaları desteklediğini ifade ederken bu araştırmanın sağlıklı erkekler üzerinde yapıldığının altını çizerek doğurganlık problemi olan erkekler için net bir veri elde edilmediğini belirtiyor.

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Erkekler dikkat! Düzenli kuruyemiş tüketmek sperm kalitesini artırıyor

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