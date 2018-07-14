Erkekler dikkat! Düzenli kuruyemiş tüketmek sperm kalitesini artırıyor

Öte yandan, bilim insanları, kabuklu yemişlerin de içinde bulunan Omega-3'ün, antioksidanların ve B vitaminlerinin de doğurganlığı artırdığını ortaya koyan araştırmaları desteklediğini ifade ederken bu araştırmanın sağlıklı erkekler üzerinde yapıldığının altını çizerek doğurganlık problemi olan erkekler için net bir veri elde edilmediğini belirtiyor.