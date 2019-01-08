Erkekler daha çok yalan söylüyor araştırma ile tespit edildi

Bilim insanlarının 44 bin denekle yaptığı araştırmaya göre erkekler kadınlardan daha fazla yalana başvuruyor. Buna göre erkeklerin yüzde 42'si yalan söylüyor.

Max-Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü ve İsrail Technion Teknoloji Enstitüsü'nün yalancılıkla ilgili 565 araştırmaya ve 44 bin 50 deneğe dayanan meta analizi, erkeklerin kadınlara göre daha fazla yalana başvurduğunu ortaya koydu. Araştırma sırasında erkeklerin yüzde 42'sinin kadınların ise yüzde 38'inin yalana başvurduğu tespit edildi. Twitter

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Max-Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü'nden ve meta analizin yazarlarından bilim adamı Philipp Gerlach "Kimin, ne zaman ve neden yalan söylediği ile ilgili bir çok araştırma olmasına rağmen, sonuçlar net değil hatta bazen oldukça çelişkili. Bütün bu araştırmalardan gelen veriler ile bazı etkenlerle ilgili daha net saptamalar yapabiliyoruz" dedi. Twitter

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, meta analiz yalan söyleme eğiliminin durumsal etkenler ve yaş gibi kişisel nedenlerle bağlantısını ortaya koydu. Twitter

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