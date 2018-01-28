Erkek yapıyor ve böyle kullanıyor ama çok fena!

Erkekler modaya uymak adına sağlıklarını büyük tehlikeye atıyor, aman dikkat. Moda sürekli değişiyor. Erkekler modadan anlamaz derler ama gitgide onlarda uyuyor ama bir yanda da sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Twitter

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Ryan Gosling'den Jude Law'a pek çok Hollywood yıldızının son yıllarda çorapsız ayakkabı giydiğini görüyoruz. Bu trend kısa sürede bütün erkekleri sardı ve hatta ülkemize kadar geldi. Ancak uzmanlar uyarıyor çorapsız ayakkabı giymenin çok ciddi zararları var. Twitter

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Su toplaması ve kızarıklıklarla başlayan mantar enfeksiyonlarının ayakkabı çorapsız giyildiğinde ortaya çıkma ihtimali daha yüksek. Çünkü ayakkabının içi ayaktaki nemi tam olarak ememediği için bakterilerin çoğalmasına yol açıyor. Çorap ayakkabıyla ayak arasında bir bariyer oluşturuyor, ayaktaki teri emiyor ve ayakkabının kokmasına engel oluyor. Twitter

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