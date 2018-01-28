Erkek yapıyor ve böyle kullanıyor ama çok fena!

Erkek yapıyor ve böyle kullanıyor ama çok fena!

Erkekler modaya uymak adına sağlıklarını büyük tehlikeye atıyor, aman dikkat. Moda sürekli değişiyor. Erkekler modadan anlamaz derler ama gitgide onlarda uyuyor ama bir yanda da sağlıklarını tehlikeye atıyorlar.

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Erkek yapıyor ve böyle kullanıyor ama çok fena!

Ryan Gosling'den Jude Law'a pek çok Hollywood yıldızının son yıllarda çorapsız ayakkabı giydiğini görüyoruz. Bu trend kısa sürede bütün erkekleri sardı ve hatta ülkemize kadar geldi. Ancak uzmanlar uyarıyor çorapsız ayakkabı giymenin çok ciddi zararları var.

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Erkek yapıyor ve böyle kullanıyor ama çok fena!

Su toplaması ve kızarıklıklarla başlayan mantar enfeksiyonlarının ayakkabı çorapsız giyildiğinde ortaya çıkma ihtimali daha yüksek. Çünkü ayakkabının içi ayaktaki nemi tam olarak ememediği için bakterilerin çoğalmasına yol açıyor. Çorap ayakkabıyla ayak arasında bir bariyer oluşturuyor, ayaktaki teri emiyor ve ayakkabının kokmasına engel oluyor.

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Erkek yapıyor ve böyle kullanıyor ama çok fena!

Ayakta vücudun her yerinden daha fazla salgı bezi olduğu için her gün yaklaşık çeyrek litre ter üretiyor. Podiatrist Emma Stevenson Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada son yıllarda ayakta mantar enfeksiyonu şikayetlerinin arttığını söyledi. "Ayaktaki ter oranına bağlı olarak çorapsız ayakkabı giymek, madura ayağı gibi oldukça ciddi mantar enfeksiyonlarına yol açabilir." diye ekledi.

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