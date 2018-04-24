Erkek arkadaşının cinsel organını kesti! Sebebi bakın neymiş ?

ARJANTİN'de bir kadın, erkek arkadaşının cinsel organını bahçe makasıyla kesti... Cordoba şehrinde yaşanan olayda, Brenda Barattini sevgilisi Sergio Fernandez’e uyuduğu sırada bahçe makasıyla saldırdı... Cinsel organının yüzde 90’ı kesildiği belirlenen Fernandez hastaneye kaldırılırken, Barattini ise tutuklanarak cezaevine gönderildi...

Cordoba şehrinde yaşanan olayda, Brenda Barattini sevgilisi Sergio Fernandez’e uyuduğu sırada bahçe makasıyla saldırdı. Ürkütücü bu olay Arjantin basınında en çok konuşulan konu haline geldi. Erkek arkadaşı Fernandez’in cinsel organını kesen kadın, ortalığı kana bulayan olay sonrası polis ve ilk yardım ekiplerine haber verdi. Cinsel organının yüzde 90’ı kesildiği belirlenen Fernandez hastaneye kaldırılırken, Barattini ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.