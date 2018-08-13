Erhan Kolçak Köstendil evlendi düğüne Gökçe Bahadır damga vurdu

Çukur dizisinde Vartolu karakteriyle tanıdığımız Erhan Kolçak Köstendil yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Cansu Tosun ile önceki gün Antalya’daki Club Sun Village’da rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Geleneğe uymayı da ihmal etmeyen Köstendil, gelini otel odasından davul zurna eşliğinde, kucağında çıkardı. Ünlüler dünyasından bir çok tanıdık ismin de yer aldığı düğünde eğlence hiç bitmedi.

PARTİNİN YILDIZI: ‘Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin yıldızı güzel oyuncu Gökçe Bahadır en gözde ismiydi. Düğün de halay da çekti, yetmedi dans etti o da yetmedi şarkı da söyledi. Hem havuz başındaki partinin hem düğünün en gözde güzeliydi Gökçe Bahadır.