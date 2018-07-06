Ergenekon sanığı Orgeneral Tolon FETÖ'den dolandırıldı! İşte o anlar...

Ergenekon davasında yıllarca tutuklu kalan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, kendisini telefonda 'FETÖ' ile kandıran dolandırıcılara 13 bin dolar kaptırdı. Tolon'un dolandırıcılara parayı teslim anı saniye saniye görüntülendi.

Ergenekon sanığı Orgeneral Tolon FETÖ'den dolandırıldı! İşte o anlar...

ERGENEKON ve Zirve cinayetleri davasında yıllarca tutuklu yargılanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 'FETÖ' iddiasıyla yaklaşık 13 bin dolar dolandırıldı. "FETÖ adınıza kayıtlı hattan yurtdışına para transferi yapmış" denilerek kandırılan Hurşit Tolon'un dolandırıcılara 12 bin 620 doları teslim anı saniye saniye görüntülendi. Hurşit Tolon gibi aralarında Canan Karatay ve şarkıcı Ümit Sayın'ın da olduğu onlarca ünlü isim de telefon dolandırıcılarının kurbanı olmuştu.

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Ergenekon sanığı Orgeneral Tolon FETÖ'den dolandırıldı! İşte o anlar...

FETÖ ADINIZA KAYITLI HATTAN... 'Adınız FETÖ dosyasında geçiyor' diye başlayan ve çeşitlenerek devam eden dolandırıcılık yönteminin son kurbanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon oldu. Halen Ergenekon davası kapsamında 'darbeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılaması süren Tolon, "FETÖ adınıza kayıtlı hattan yurtdışına para transferi yapmış" diyen dolandırıcılara kanarak parasını kaptırdığı ortaya çıktı.

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Ergenekon sanığı Orgeneral Tolon FETÖ'den dolandırıldı! İşte o anlar...

PARANIZ BLOKE EDİLDİ KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ... Dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtarak Hurşit Tolon’u aradığı, “FETÖ, adınıza kayıtlı sabit hat üzerinden yurtdışına para transferi yapmış, bu nedenle bankadaki paranız bloke edildi. Blokeyi kısa sürede kaldıracağız. Güven timinden bir arkadaş gelecek, parayı çekip ona verin. Ardından biz operasyon başlatacağız” dedikleri öğrenildi.

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Ergenekon sanığı Orgeneral Tolon FETÖ'den dolandırıldı! İşte o anlar...

PARAYI KENDİ ELLERİYLE GÖTÜRÜP TESLİM ETTİĞİ ANLAR... Bunun üzerine 12 bin 600 doları dolandırıcılara veren Tolon’un, operasyon olmadığını görünce dolandırıldığını anlayıp emniyete şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Tolon’un araç içinde zarfa koyduğu parayı dolandırıcıya verme anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

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