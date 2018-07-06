Ergenekon sanığı Orgeneral Tolon FETÖ'den dolandırıldı! İşte o anlar...

ERGENEKON ve Zirve cinayetleri davasında yıllarca tutuklu yargılanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 'FETÖ' iddiasıyla yaklaşık 13 bin dolar dolandırıldı. "FETÖ adınıza kayıtlı hattan yurtdışına para transferi yapmış" denilerek kandırılan Hurşit Tolon'un dolandırıcılara 12 bin 620 doları teslim anı saniye saniye görüntülendi. Hurşit Tolon gibi aralarında Canan Karatay ve şarkıcı Ümit Sayın'ın da olduğu onlarca ünlü isim de telefon dolandırıcılarının kurbanı olmuştu.