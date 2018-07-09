Erdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntü

TÜRKİYE Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki tarihi yemin töreni ile resmen geçiş yaptı. Törenden yansıyan görüntüleri dünya ajansları flaş haber olarak geçti. Erdoğan'ın TBMM'ye giden yollarına güller döken vatandaşlar muhteşem bir karşılama yaptılar.

