Erdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntü

TÜRKİYE Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki tarihi yemin töreni ile resmen geçiş yaptı. Törenden yansıyan görüntüleri dünya ajansları flaş haber olarak geçti. Erdoğan'ın TBMM'ye giden yollarına güller döken vatandaşlar muhteşem bir karşılama yaptılar.
Erdoğan'ın geçiş yaptığı güzergahlarda havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak isteyen vatandaşlar, kaldırımları doldurdu. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, karanfiller ve güllerle Erdoğan'ı karşıladı, ellerindeki gülleri ve karanfilleri Erdoğan'ın makam otomobilinin üzerine serpti.
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan", "Durmak yok yola devam" sloganları atan vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, el sallayarak selamladı. Erdoğan meclise saat 16.00'da giriş yaptı. Kürsüye yöneldiğinde CHP'liler ayağa kalkmazken meclisin geriye kalanı uzun süre alkışladı.
Erdoğan'ın Meclis'te ettiği yeminle Türkiye'de başkanlık sistemi resmen başlarken törenden muhteşem kareler geldi. İşte o görüntüler;
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