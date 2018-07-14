Erdoğan'ın Marmaris'teki ofisi halen darbe gecesinin izlerini taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'deki çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, kapalı tutulup, o haliyle korunuyor. Marmaris'te 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin saldırdığı 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, olayın ardından otel yönetimi tarafından kapatıldı.

Müşterilere verilmeyen her iki odadaki eşyalar da olduğu gibi bırakıldı. Ziyarete de kapalı olan odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izleri duruyor. Girdiği çatışmada darbeci askerler tarafından şehit edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralanmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerler tarafından sıkılmış 80 kadar merminin izleri göze çarpıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A-4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

Bir otel yöneticisi, bin 800 kişilik tesisin 1 Ağustos'a tarihine kadar dolu olduğunu belirtip, "Yarısından fazlası Türk müşterimiz. Tatilcilerimizin bazıları 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programına katılmak için önceden rezervasyon yaptırarak geldi. Çatışmanın olduğu odaları görmek isteyenlere izin vermiyoruz" dedi.

  • Güncel 14 Temmuz 2018 18:29
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