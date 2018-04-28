Erdoğan'ın İzmir mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararı alınmasından sonra ilk mitingini İzmir'de yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Erdoğan, AK Parti'den İzmir milletvekili adaylığı için başvuran İbrahim Tatlıses'i de konuşması sırasında sahneye çağırarak sürpriz yaptı. "Yaylalar" türküsünü Afrin ve Münbiç'e uyarlayarak söyleyen Tatlıses bir anısını da anlattı. Oğlu İdo iki aylıkken villasına doğalgaz bağlanması için İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde Erdoğan'ı aradığını ve kendisinin kısa sürede sorunu çözdüğünü söyledi. İşte o anlar...
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