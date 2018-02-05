Erdoğan'dan tarihi ziyaret kritik görüşme başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a gitti. Erdoğan törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi başladı.
Tayyip Erdoğan Papa Franciscus'la görüşmek üzere Vatikan'a geldi. Erdoğan'ın ziyareti, 1959'da dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Vatikan ziyaretinden sonra ilk ve 1960'ta Vatikan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana tek olma özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,için, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmek üzere geldiği Apostol Sarayı önünde tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile baş başa görüşmenin yapılacağı yere geçti. Törende, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla görevli İsviçreli muhafızlar da hazır bulundu.
GÖRÜŞME BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi başladı. Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınması bekleniyor.
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