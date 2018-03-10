Erdoğan'dan seferberlik açıklaması: İhtiyaç olduğunda önce ben yola çıkacağım

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin'deki olağan il kongresinde konuştu. Sık sık "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarıyla konuşması bölünen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sabır. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım. Size de çağrıyı yapacağım" dedi. Erdoğan, ardından sözlerine şöyle devam etti;

"15 Temmuz'da bunu yaptık. Sizlere çağrıyı yaptım. Dökülün sokaklara dedim. Sizler caddelere, meydanlara döküldünüz. F16'lar, tanklar, toplar, helikopterler hepsi hikaye. O Fetö denilen haine ve onun takımına Türkiye'yi mezar ettiniz. Ve şu anda da inşallah böyle bir durum olduğu anda önce şahsım yola çıkacak, ondan sonra size de beraber yürüyeceğiz bu yolda dedik beraber yürüyeceğiz"

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