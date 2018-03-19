Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti.
Görüşmede, ikili ilişkilere ve nisan ayında Suriye konusunda İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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