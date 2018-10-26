Erdoğan'dan Kaşıkçı sözleri: Ceset nerede görmemiz lazım

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuşan Erdoğan, ''Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ayan beyan ortada. Bu cesedi göstermeniz lazım. Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim?.'' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI - O da Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi burası komikti. Çıkarak da dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti adamlığı ile uyuşmaz. Suudi yetkililerinden yapılan açıklamalar bizi farklı bir endişeye sevk etti. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ayan beyan ortada. Bu cesedi göstermeniz lazım. Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim?. Sıradan bir mesele değil aslında fail belli. Elimizde bilgiler, belgeler var, gün ola harman ola.