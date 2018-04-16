Erdoğan'dan gelinle damada çocuk nasihatı!

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın kızı Sümeyra Usta, Mefail Ceyhan ile WOW Hotel İstanbul’da gerçekleşen nikâh töreniyle dünya evine girdi. Sümeyra Usta, İstanbul’da gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını Mefail Ceyhan ile birleştirdi. Çiftin evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Çiftin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikâh şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte nasihatlerde bulunarak, "Cumhurbaşkanı olarak nasihatimi biliyorsunuz. Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim. İnşallah güçlü bir millet için güçlü bir aileyi oluşturacağına olan inancım sebebiyle Kendilerinden sözü aldım" dedi. Evlilik cüzdanını Sümeyra Usta’ya veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.