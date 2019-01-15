Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorulanı yanıtladı.
ABD'yle son günlerde tartışma konusu olan Suriye'de güvenli bölge konusunu değerlendiren Erdoğan ''Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum'' dedi.
Erdoğan, Obama döneminde sınırdaki tampon bölgeyle ilgili gerekli adımların atılmadığını söyleyerek Suriye'deki tampon bölgede YPG'li teröristlerin proje içinde yer alamayacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Güvenli bölgeyi teröristlere terk edemeyiz. Başta ABD destek verirse hallederiz. Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Erdoğan'dan flaş açıklama! Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER