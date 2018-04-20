Erdoğan'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için olay açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da gazetecilere açıklamalar yaptı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili olarak Erdoğan, "İstanbul'a indiğim anda şahit oldum. Bu futbol teröründen öte bir şey. Burada bir kumpas var. Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil. Biz de hükümet olarak bu konunun üzerine gideceğiz" diye konuştu.

"CUMA GÜNÜ YOL HARİTASINI PAYLAŞACAĞIM" Seçim sürecine ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim kampanyamız baladı. Manifestomuzu İstanbul kongresine yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul kongresinde açıkladıktan sonra yola koyulacağız. Milletvekillerinin tamamıyla bir toplantı yaptık. Temayül yoklamasını yine yapmayı planlıyoruz. Cuma günü genişletilmiş il başkanları toplantısında yol haritasını paylaşacağım, sonra yola koyulacağız" dedi.