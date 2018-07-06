Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Hesap sormaya davet ediyorum

CUMHURBAŞKANI Erdoğan AK Parti'nin oy kaybetmesiyle ilgili çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP sayesinde Bölücü Terör Örgütü'nün belirlediği isimlerin Meclis'te yer alacağını belirten Erdoğan, 'CHP'li vatandaşı partisinden hesap sormaya davet ediyorum' dedi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

CHP'LİLERİ HESAP SORMAYA DAVET EDİYORUM:

- CHP'nin sayesinde Bölücü Terör Örgütü'nün belirlediği isimler Meclis'te yer alacaklar. Memleketini seven her CHP'li vatandaşı partisinden hesap sormaya davet ediyorum. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin oyuncağı haline getirenlerden millet hesap soracaktır.

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYORUZ:

- 16 Nisan ve 24 Haziran'da demokrasiyi sadece canımızla kanımızla gerçekleştirmediğimizi sandıkta da gösterdik. Bu seçimlerle yeni yönetim sistemini hayata geçirdik, yeniden hayırlı olsun. Pazartesi inşallah yemin ederek görevi başlıyoruz. Pazartesi günü yayınlayacağımız kararname ile bakanlıkları kuruyor ve kabinemizi açıklıyoruz.

SİSTEMİN OTURMASI ZAMAN ALACAK:

- Elbette bu sistemin oturması belli bir zaman alacaktır. İlk etapta bakanlar, bakan yardımcıları, genel müdürler düzeyine kadar çalışarak bir noktaya kadar getirdik. Uygulamadaki eksiklik, aksaklıkları tespit ettikçe güçlendirmeler yapıp, güncelleyeceğiz. Sistem içinde yeri gelecek kanun değişikliği, yeri gelecek Anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyacağız.

CUMHUR İTTİFAKI'NI MECLİS'TE SÜRDÜRECEĞİZ:

- Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçimleri arasındaki oy farkını çok iyi analiz etmeliyiz. AK Parti'nin 2015 Haziran'ı ve son seçimlerin sonuçlarının üzerinde uzun uzun durması gerekiyor. Biz sadece seçimlerden galip çıkmakla övünecek bir parti değiliz. AK Parti'nin 2023 hedefleri için çok daha büyük seçim sonuçlarına ihtiyaç vardır. Meclis'te güçlü olmamız gerekiyor. Biz 16 yıldır ülkemizi kesintisiz reformlarla yönettik. Reformları sürdürmeliyiz. Yeni dönemde Meclis'e çok önemli görevler düşüyor. MHP'nin de desteği ile AK Parti Meclis'in lokomotifi olmayı sürdürecektir. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te de sürdüreceğiz. Bu birlikteliği devam ettireceğiz."

24 HAZİRAN'I DOĞRU ANALİZ ETMEZSEK:

- Önümüzdeki ay büyük kongremizi yapıyoruz. Milletimize mesajımızı orada vereceğiz. 24 Haziran'ı doğru analiz edemezsek, gereğini yapamazsak geçmişimizle çelişmiş oluruz. Millete yanlış yapan kimsenin AK Parti'de yeri olamaz. AK Parti kazanınca Afrika'dan Balkanlara eller semaya kalkıyor, sevinç gözyaşları yanaklardan süzülüyor.

BANA GELEN RAPORLARDAKİ ELEŞTİRİLER:

- Bana gelen raporlara bakınca bazı eleştiriler var ki çok çok önemli. Vatandaşlar özellikle şunu arıyor. Tevazu arıyor. "Benim dükkanıma gelip bir çay içmedikten sonra ben belediye başkanını ne yapayım" diyor. Değerli arkadaşlar bizi yükselten tevazumuz olmuştur. Biz tevazumuzu kaybettiysek, puan kaybına da açık net kaybımız olmuştur.

EN GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ YERDE PUAN KAYBETTİYSEK:

- En güçlü olduğumuz yerlerde puan kaybettiysek bunu kendimize soracağız. Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz ama bu yeterli değildir. Önemli olan gönüllere girmektir.

MİLLET ŞAMAR OĞLANI DEĞİL:

- Gönüllere girmiyorsak, vatandaşa tepeden gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir kenara koyar.

24 HAZİRAN ERKEN BİR MESAJ OLDU:

- Bu erken bir mesaj olmuştur. 24 Haziran'ın fotoğrafını iyi çekmemiz lazım. Mart 2019 için adaylarımızı buna göre seçmemiz lazım.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ SEFERBERLİĞİ İLAN EDİYORUM:

- 2019 Martı'na kadar belediyeciliğin adını gönül belediyeciliği seferberliği olarak ilan ediyorum. Milletimiz bunca yıldır bizi kendisine en iyi ve adil hizmeti verdiğimiz için desteklemiştir. Aşk ile, şevk ile, adalet ile çalışmayan belediye başkanı arkasında enkaz bırakır.

- Vatandaşı ile beraber olmayan belediye başkanı bir taraftan yaparken, bir taraftan yıkar. Arkasında enkaz bırakır. Belediye başkanlarımız 9 ayı çok iyi kullanmalı eksikleri tamamlama kalpleri onarma imkanına sahiptir.