Erdoğan'dan 2019 seçimleri uyarısı: Allah göstermesin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimleri için asla rehavete kapılmadan çalışmaları gerektiğini belirterek, "Allah göstermesin her hangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını görmek zorundayız." uyarısını yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

"Türkiye'yi nasıl vesayetin pençesinden, FETO'nun tuzaklarından, bölücülerin senaryolarından kurtarmışsak, bundan sonrasını da inşallah başaracağız." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

YORGUNLUK BİZİM İÇİN BAHANE OLAMAZ

"Milletimizin önünü kesmek isteyenler umutlarını 2019'a bağlamış durumdalar. Yeni yönetim sisteminin devreye girmesiyle işlerinin zorlaştığını görenler tüm imkanlarıyla 2019'a asılmaktadırlar. Siyasi ittifakların önünü açarak bu konudaki oyunu da bozmuş bulunuyoruz. Buna rağmen asla rehavete kapılmadan, asla en küçük boşluğa hataya yer vermeden çalışmaları sürdürmek zorundayız. Allah göstermesin her hangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını görmek zorundayız.

2019'UN ŞİFRESİ YENİLENMEDİR

Mesele siyasi olmaktan çıkmış devletimizin ve milletimizin bekası meselesine dönüşmüştür. Türkiye önündeki bu engelleri aşar 2023 hedeflerine ulaşırsa o zaman gençlerimize gönül huzuruyla bırakacağımız bir Türkiye inşa ettik demektir. 15 yıllık bir iktidar döneminin yorgunluğu, yılgınlığı bizim için bahane olamaz. Bizim için 2019'un şifresi yenilenme, tazelenmedir.

  • Siyaset 20 Mart 2018 14:14
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Erdoğan'dan 2019 seçimleri uyarısı: Allah göstermesin... videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro