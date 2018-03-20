Erdoğan'dan 2019 seçimleri uyarısı: Allah göstermesin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimleri için asla rehavete kapılmadan çalışmaları gerektiğini belirterek, "Allah göstermesin her hangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını görmek zorundayız." uyarısını yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

"Türkiye'yi nasıl vesayetin pençesinden, FETO'nun tuzaklarından, bölücülerin senaryolarından kurtarmışsak, bundan sonrasını da inşallah başaracağız." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

YORGUNLUK BİZİM İÇİN BAHANE OLAMAZ

"Milletimizin önünü kesmek isteyenler umutlarını 2019'a bağlamış durumdalar. Yeni yönetim sisteminin devreye girmesiyle işlerinin zorlaştığını görenler tüm imkanlarıyla 2019'a asılmaktadırlar. Siyasi ittifakların önünü açarak bu konudaki oyunu da bozmuş bulunuyoruz. Buna rağmen asla rehavete kapılmadan, asla en küçük boşluğa hataya yer vermeden çalışmaları sürdürmek zorundayız. Allah göstermesin her hangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını görmek zorundayız.

2019'UN ŞİFRESİ YENİLENMEDİR

Mesele siyasi olmaktan çıkmış devletimizin ve milletimizin bekası meselesine dönüşmüştür. Türkiye önündeki bu engelleri aşar 2023 hedeflerine ulaşırsa o zaman gençlerimize gönül huzuruyla bırakacağımız bir Türkiye inşa ettik demektir. 15 yıllık bir iktidar döneminin yorgunluğu, yılgınlığı bizim için bahane olamaz. Bizim için 2019'un şifresi yenilenme, tazelenmedir.