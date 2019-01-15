Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok?

Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında güldüren bir diyalog geçti. Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca "Bırakacağım efendim" cevabını alıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıkladı. Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında güldüren bir diyalog geçti. Buna göre Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca "Bırakacağım efendim" cevabını alıyor.