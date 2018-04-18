Erdoğan seçim kararını açıklarken vekiller böyle izledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu. Milletvekilleri, Erdoğan'ın açıklamasını TBMM'de ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu. Milletvekilleri, Erdoğan'ın açıklamasını TBMM'de ilgiyle izledi. Bugün gözler Beştepe'deki erken seçim zirvesindeydi. Ve karar çıktı: Türkiye erken seçime gidiyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli 26 Ağustos 2018 tarihini önermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında kameraların önüne çıkarak açıkladığı tarih herkesi ters köşeye yatırdı. Erken seçim 'beklenenden de erkene' alındı. Twitter

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24 Haziran 2018 tarihinde seçime gidiliyor. Milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi Ramazan Bayramı'ndan hemen sonraki pazar günü yapılacak.Erdoğan erken seçim kararı öncesinde Devlet Bahçeli ile Beştepe'de yarım saatlik zirve yaptı. Zirveden sonra Bahçeli parti teşkilatının yetkili organlarını toplarken Erdoğan kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması son dönemlerdeki en yoğun ilgiyi gören açıklama oldu. Cumhurbaşkanı alınan erken seçim kararını şu sözlerle duyurdu; Twitter

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Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli'nin dün Meclis'teki teklifini değerlendirme fırsatını bulduk. 15 Temmuz darbe girişinin başarsızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bahçeli'nin çağrısını enine boyuna değerlendirdik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz. Twitter

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