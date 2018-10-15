Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancıla'yı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Romanya Başbakanı Viorica Dancıla'yı kabul etti.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmeler, 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil edecek.
Bu vesileyle, 2019 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Romanya ile Türkiye-AB ilişkileri hakkında atılabilecek adımların da değerlendirilmesi planlanıyor.
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