Erdoğan ile sınıra giden ünlüler kimdi? Necati Şaşmaz bombası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Erdoğan'ın bu sınır gezisinden bir çok flaş kare objektiflere yansırken Mehmetçiğe destek için davete katılan ünlüler de merak konusu oldu. Gezinin en dikkat çeken noktası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başkomutan' olarak ilk kez askeri kamuflaj kıyafetleri giymesi oldu. İşte Hatay'daki geziye katılan ünlüler ve günün en çok konuşulan detayları;