Erdoğan ile sınıra giden ünlüler kimdi? Necati Şaşmaz bombası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Erdoğan'ın bu sınır gezisinden bir çok flaş kare objektiflere yansırken Mehmetçiğe destek için davete katılan ünlüler de merak konusu oldu. Gezinin en dikkat çeken noktası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başkomutan' olarak ilk kez askeri kamuflaj kıyafetleri giymesi oldu. İşte Hatay'daki geziye katılan ünlüler ve günün en çok konuşulan detayları;
ERDOĞAN İLK KEZ TAM ASKERİ KAMUFLAJ GİYDİ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce askeri kıyafetlerle görüntülenmişti. Bunun farkı ilk kez tam askeri kamuflaj giymiş olması. Cumhurbaşkanı üniformasının yakasında ismi yazarken kolunda da Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyordu.
SINIRA GİDEN ÜNLÜLER KİM: Erdoğan'ın askeri kamuflaj giydiği bu ziyarette ünlü isimler de vardı. Bu isimlerde Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, Sibel Can, Seda Sayan, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Çağrı, Esat Kabaklı, Fettah Can, Elif Karlı, Hande Yener, Hakan Peker oldu. Sınıra gidenler arasında Hidayet Türkoğlu, milli güreşçi Taha Akgül, Rıza Kayaalp, İsmail Balaban, Hamza Yerlikaya ve Kenan Sofuoğlu da vardı.
NECATİ ŞAŞMAZ EN MUTLU İSİMDİ ÇÜNKÜ... : Sınırda mehmetçiğe destek için davet edilen ünlüler içinde en mutlusu şüphesiz Necati Şaşmaz'dı... Ünlü oyuncu soruşturma konusu olan Kurtlar Vadisi Darbe filmi sebebiyle bir süredir ambargoluydu. Beştepe'deki etkinliklere çağrılmayan Necati Şaşmaz, 'davet' yasağını aşmış olmanın mutluluğu ile yüzünde güller açarak böyle poz verdi.
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