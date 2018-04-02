Erdoğan ile sınıra giden ünlüler kimdi? Necati Şaşmaz bombası

HATAY'da sınır birliklerinden yansıyan görüntüler günün konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez askeri üniforma giyerken, mehmetçiğe destek için bir çok ünlü de ona eşlik etti. Necati Şaşmaz olay film sonrası ilk kez davet edilmişti ve...

Erdoğan ile sınıra giden ünlüler kimdi? Necati Şaşmaz bombası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Erdoğan'ın bu sınır gezisinden bir çok flaş kare objektiflere yansırken Mehmetçiğe destek için davete katılan ünlüler de merak konusu oldu. Gezinin en dikkat çeken noktası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başkomutan' olarak ilk kez askeri kamuflaj kıyafetleri giymesi oldu. İşte Hatay'daki geziye katılan ünlüler ve günün en çok konuşulan detayları;

129
Erdoğan ile sınıra giden ünlüler kimdi? Necati Şaşmaz bombası

ERDOĞAN İLK KEZ TAM ASKERİ KAMUFLAJ GİYDİ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce askeri kıyafetlerle görüntülenmişti. Bunun farkı ilk kez tam askeri kamuflaj giymiş olması. Cumhurbaşkanı üniformasının yakasında ismi yazarken kolunda da Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyordu.

229
Erdoğan ile sınıra giden ünlüler kimdi? Necati Şaşmaz bombası

SINIRA GİDEN ÜNLÜLER KİM: Erdoğan'ın askeri kamuflaj giydiği bu ziyarette ünlü isimler de vardı. Bu isimlerde Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, Sibel Can, Seda Sayan, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Çağrı, Esat Kabaklı, Fettah Can, Elif Karlı, Hande Yener, Hakan Peker oldu. Sınıra gidenler arasında Hidayet Türkoğlu, milli güreşçi Taha Akgül, Rıza Kayaalp, İsmail Balaban, Hamza Yerlikaya ve Kenan Sofuoğlu da vardı.

329
Erdoğan ile sınıra giden ünlüler kimdi? Necati Şaşmaz bombası

NECATİ ŞAŞMAZ EN MUTLU İSİMDİ ÇÜNKÜ... : Sınırda mehmetçiğe destek için davet edilen ünlüler içinde en mutlusu şüphesiz Necati Şaşmaz'dı... Ünlü oyuncu soruşturma konusu olan Kurtlar Vadisi Darbe filmi sebebiyle bir süredir ambargoluydu. Beştepe'deki etkinliklere çağrılmayan Necati Şaşmaz, 'davet' yasağını aşmış olmanın mutluluğu ile yüzünde güller açarak böyle poz verdi.

429
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro