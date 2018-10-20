Erdoğan: Fırsatçılık yapanları unutmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmada ekonomik saldırıya uğranılan dönemde yapılanları unutmayacakları mesajını verdi. Erdoğan, "Önceliğimiz, üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız" ifadlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır AK Parti il teşkilat yemeğinde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz seçimlere ulaşamadık. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların österdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Biz bunun sebebini kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor. Bunun için ilçe teşkilatımızın, bölge temsilcilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın kolları gençlik kollarının çok çalışması lazım. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacak, Diyarbakır'da en az ülke genelindeki oy oranına ulaşacağız. Çok çalıştığımızda gönlünü kazanamayacağınız kimse yoktur.