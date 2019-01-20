Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde harekata katılan komandolarla bir araya geldi.

Akar'ın bu sırada görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir" dedi.