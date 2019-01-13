Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da partililere seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aciliyeti olanlar ve istisnalar dışında hiçbir ürün veya hizmetin yurt dışından alınmayacağını söyledi.
"Ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekti" diye konuşan Erdoğan, eski hastalıklarından kurtulamayan kurumların sorumlularından, bunun hesabını en kısa sürede sorulacağını ifade etti.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Erdoğan açık açık uyardı: 'Hesabını soracağım' videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER