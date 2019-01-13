Erdoğan açık açık uyardı: 'Hesabını soracağım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aciliyeti olanlar ve istisnalar dışında hiçbir ürün veya hizmetin yurt dışından alınmayacağını söyledi.

"Ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekti" diye konuşan Erdoğan, eski hastalıklarından kurtulamayan kurumların sorumlularından, bunun hesabını en kısa sürede sorulacağını ifade etti.