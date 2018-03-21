Erdoğan ABD sözcülerine çok sert çıktı Trump ayar vermeli

Beştepe'deki "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta Türkiye aleyhine konuşan ABD'li sözcüler hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Trump'ın bu kafa karışıklığını artık gidermesi gerektiğini söyledi. Trump'ın kendi adına konuşan sözcülere ayara vermesi gerektiğini ifade etti. Aksi durumda bu işi sürdürümeyiz diyen Erdoğan, Münbiç konusunda ABD'ye resti çekti: Biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyorum.

MEKTUP ELEŞTİRİSİNE YANIT: Bu projenin aynı zamanda internetin ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektubun yaşatılması yönünde de adım olacağına inanıyorum. Birileri kampanya yapıyor. Hem yeşilden bahsediyorsunuz, hem ormandan bahsediyorsunuz, hem ağaçları keserek israfa gidiyorsunuz diyorsunuz. Ne alakası var ya. Ormanlarda bu duruma gelmiş ağaçlar kesilir, temizlenir. Onlar kendi sektörlerinde vs. bunlar kullanılır. Gazetecilik, bütün bu gazete kağıtları vs. çok çok kalite, verimli olan ağaçlardan mı üretiliyor sanıyorsun. Zarf, kağıt bunlardan elde ediliyor.

"AFRİN'DE 3698 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de ülkemize yönelik tahkimatı, açılan tünelleri gördünüz değil mi? Yığılan silahları gördünüz değil mi? Onlar silah yığdılar, şimdi de biz o silahları topladık. Haram para bir yerlere gidecek ya. Bu harekatımız da başarı ile sürüyor. Şu anda ölen teröristlerin sayısı ne oldu dedim, etkisiz hale getirilen, 3698.

"SİNCAR'DA 38 PKK'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz. 2 gün içinde Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Devam ederse daha ileri gideriz. Şu anda Mehmedimiz gereğini yapıyor. İhtiyaç olursa önce ben ondan sonra milletim hep beraber gideceğiz.

"MÜNBİÇ'TEN ÇIKMAYACAKLARMIŞ. SİZİN ORADA BULUNMAYA HAKKINIZ YOK"

Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Bu topraklar senin mi? Neredeyse birkaç yıl geçti ama değişen bir şey olmadı. Bu teröristlerin bize karşı savaşmak için hazır bekletildiği anlaşılıyor. Bu kadar silah buraya niye geliyor?

911 kilometre sınırımız var. 350 kilometre de Irak sınırı var. Bu silahlar buraya niye geliyor. Demek ki sınırın ötesinde Türkiye var. Türkiye veya İran'a karşı kullanacaksın. Rusya'yla böyle bir şeye girişemez. 3. Dünya Savaşı çıkar.

"TRUMP KAFA KARIŞIKLIĞINI GİDERMELİ"

ABD Başkanı Trump'tan ülkemize yönelik politikalarda kafa karışıklığını giderecek tavır bekliyoruz. Trump adına konuşanlar ne dediğinin farkında değil. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama için sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz. Amerika ile çok geniş bir zeminde, derinlikli çıkarlarımızın olduğu bir gerçektir.

"HODRİ MEYDAN DİYORUM"

Türkiye, Münbiç başta olmak üzere, sınırları boyunca hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Hep söylüyorum, biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyorum.