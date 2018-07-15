Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'nde Kur'an-ı Kerim okudu...

Hatm-i Şerif Merasimi, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasıyla sona erdi.

15 TEMMUZ'UN İKİNCİ YILI... "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"nin ardından, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelecek. Erdoğan akşam saat 21.00'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek.