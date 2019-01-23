'Erdil 80 kadınla yemek yiyemez'

Begüm Kütük ile eşi Erdil Yaşaroğlu önceki akşam bir davete katıldı. Gece öncesi gazetecilerle sohbet eden çiftten Begüm Kütük, ‘Burak Özçivit 80 kadın hayranı ile yemek yedi. Siz böyle bir yemek için eşinize izin verir misiniz?’ sorusunu yanıtladı.
Kütük “Erdil’i öyle bir yemeğe göndermem. Erdil’e bayılan 80 kadınla onu bırakacağım. O da yemek yiyecek öyle mi? Ben kıskancım yok öyle bir şey. Biz aile organizasyonlarını seviyoruz” dedi.
Lüks bir markanın Four Seasons Hotel’de düzenlediği davette oyuncu, ülkenin 80 zengin kadını ile birlikte yemek yedi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER