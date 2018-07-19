Erdal Aksünger: Bazı delegelere ciddi baskı yapıldığını duyuyoruz

CHP PM üyesi Aksünger, ''Genel Merkez'de kurultay için imza verenlere ciddi baskı var. Bu işin başında Bülent Tezcan geliyor'' ifadelerini kullandı.

Aksünger, ''Biz iktidardan demokrasi ve hukuk bekliyoruz. Bu koltuk koruma konusu zarar veriyor.'' dedi. ''İmza verene de vermeyene de baskı olmamalı'' diyen Aksünger, 'biz gelirsek şöyle yaparız' baskısı da olmaması gerektiğini vurguladı.

6 ay önce Şubat ayında MYK'da partinin değişmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Aksünger, Kılıçdaroğlu'nun 2014'te ve 2015'te değişimi desteklediğini hatırlattı. Ancak son kurultaya sorunlar ile gelindiğini açıklayan Aksünger, Son Parti Meclisi seçiminde Muharrem İnce'nin iyi bir sonuç aldığını ancak delegeye vicdani tercih hakkı bırakılmadığını açıkladı.

1245 delegeye dikkat çeken Aksünger, Türkiyedeki her ildeki delege sayısının o ilin milletvekili sayısının 2 katı olduğunu hatırlattı. Bunun yarısından bir fazlası ile Kurultaya gitme kararı çıkacağını aktaran Aksünger, Muharrem İnce'den başka adaylar da çıkabileceğini, her zaman iddialı isimlerin partide bulunması gerektiğini vurguladı. Kurultay için gerekli imzanın sağlanacağına emin olduğunu dile getirdi. Aksünger, ''Salı, Çarşamba bu iş biter'' şeklinde konuştu.

Aksünger seçim gecesi öncesi mobil uygulamaların denemesinin yapılmadığını da hatırlattı. Muharrem İnce'nin seçim akşamı sonuçlara dair bilgi akışı geldiğini yalanlayan Aksünger, ''Genel başkan ve Engin Altay neden hile varsa tespit edip İnce'nin eline sonuçları vermedi'' diye sordu. Aksünger, ''İnce partisini zor duruma düşürmemek istedi ama kendisini zor duruma düşürdü, öyle bir refleksin içerisindeydi'' açıklamasını yaptı.

  • Medya 19 Temmuz 2018 21:47
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