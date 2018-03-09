Ercan Yazgan'ın kızları kimler? İkisi de çok ünlü

Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren ünlü oyuncu Ercan Yazgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. Oyuncu Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babasıdır. 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı. Bizimkiler ve Kaygısızlar dizisindeki tipelemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Ercan Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.
Ercan Yazgan özel hayatı ile hemen hemen hiç gündeme gelmedi. Buket Dereoğlu, oyuncu Ercan Yazgan‘ın üvey kızı olduğunu çok az kişi bilir.. Buket Dereoğlu 6 yaşında iken annesi İdil hanım, ikinci evliliğini 1976 yılında Ercan Yazgan ile yapmıştır. 1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden “Bizimkiler” dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi oyuncularla oynamıştır. Baba Kız olarak aynı dizide uzun süre rol almışlardır.
Bu ket Dereoğlu babasının vefatından sonra sosyal medyada 'babamız ercan yazgan ı bu gece kaybettik başımız sağolsun..' notuyla aile fotoğrafı paylaştı.
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