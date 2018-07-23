Erbil'de valiliğe silahlı saldırı! Yaralılar var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 2 polis yaralandı.
Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan iki polis yaralandı.
'PERSONELİ REHİN ALDI' İDDİASI Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi. Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor.
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