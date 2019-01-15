Erbakan'ın kardeşini de dolandıran telefon çetesi yakalandı paraya bakın

İSTANBUL'un da aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişileri dolandıran 2'si kadın 17 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerin 5 ay içinde 31 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını çaldıkları öğrenildi. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan'ı soyan Suriye uyruklu şüphelinin de aynı şebekenin üyesi olduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü vatandaşları telefonla arayarak dolandıran bir şebekeye yönelik 1 Ağustos 2018 tarihinde soruşturma başlattı. İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla'da bulunan mağdurların ifadeleri ve verdikleri bilgiler kullanılarak yapılan soruşturmada polis, şebeke üyelerinin kimliklerini ve çalışma yöntemlerini tespit etti.
ADINIZ FETÖ LİSTESİNDE DİYORLAR : Şüphelilerin kendilerine özellikle yaşlı insanları hedef seçtikleri belirlendi. Şüphelilerin aradıkları kişilere kendilerini polis yada savcı olarak tanıttıkları "Adınız FETÖ operasyonunda geçiyor. Evinizdeki altınları bize vereceksiniz. Parmak izi incelemesi yapacağız" diyerek kandırdıkları ortaya çıktı.
BANKADAN PARA ÇEKTİRİYORLAR : Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların paralarını bankadan çekmelerini sağlayarak teslim aldıkları da öğrenildi.
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