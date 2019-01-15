Erbakan'ın kardeşini de dolandıran telefon çetesi yakalandı paraya bakın

İSTANBUL'un da aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişileri dolandıran 2'si kadın 17 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerin 5 ay içinde 31 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını çaldıkları öğrenildi. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan'ı soyan Suriye uyruklu şüphelinin de aynı şebekenin üyesi olduğu öğrenildi.

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