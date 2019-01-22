Enes Batur gerçekten servet mi kazanıyor parasını bakın nasıl yönetiyormuş

İlk olarak 100 lira kazandım. Ben asosyal bir insandım. Çok fazla arkadaşım da yoktu, bu işe yöneldim. Burada insanların beni sevdiğini gördüm ve bu işe daha çok yoğunlaştım. İlk işim video çekip oyun oynamaktı. Tek bir videomla gündeme gelmedim.