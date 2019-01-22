Enes Batur gerçekten servet mi kazanıyor parasını bakın nasıl yönetiyormuş

Youtube'da yayınladığı videolarla fenomen haline gelen Enes Batur, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Batur, milyonlarca kişi tarafından tıklanan videoları sayesinde servet kazandığı yönündeki iddialara da değinirken kazandığı parayı nasıl yönettiğini açıkladı. İşte Enes Batur'un açıklamalarından satır başları;
Hiçbir şey olmadan minik minik ilerleyerek başladım. İmkânsızlıklar da vardı. 2 piksel kamera ile video çekiyordum. 1 yıl boyunca hiç para kazanmadım. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek videolar çektim...
Dünyanın bütün ülkelerinde az da olsa hayranım, sevenim var. Ben mutlu oluyorum, sevdiğim bir iş. 100 bin aboneyi geçtikten sonra işin ciddiyetine vardım ve daha sıkı çalıştım.
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