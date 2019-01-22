Enes Batur gerçekten servet mi kazanıyor parasını bakın nasıl yönetiyormuş

Kanal D'deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan ünlü Youtuber Ener Batur, çektiği videolar sayesinde milyonlar kazandığı yönündeki iddialara değindi ve kazandığı parayı nasıl yönettiğini açıkladı.

Enes Batur gerçekten servet mi kazanıyor parasını bakın nasıl yönetiyormuş

Youtube'da yayınladığı videolarla fenomen haline gelen Enes Batur, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Batur, milyonlarca kişi tarafından tıklanan videoları sayesinde servet kazandığı yönündeki iddialara da değinirken kazandığı parayı nasıl yönettiğini açıkladı. İşte Enes Batur'un açıklamalarından satır başları;

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Enes Batur gerçekten servet mi kazanıyor parasını bakın nasıl yönetiyormuş

Hiçbir şey olmadan minik minik ilerleyerek başladım. İmkânsızlıklar da vardı. 2 piksel kamera ile video çekiyordum. 1 yıl boyunca hiç para kazanmadım. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek videolar çektim...

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Enes Batur gerçekten servet mi kazanıyor parasını bakın nasıl yönetiyormuş

İlk olarak 100 lira kazandım. Ben asosyal bir insandım. Çok fazla arkadaşım da yoktu, bu işe yöneldim. Burada insanların beni sevdiğini gördüm ve bu işe daha çok yoğunlaştım. İlk işim video çekip oyun oynamaktı. Tek bir videomla gündeme gelmedim.

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Enes Batur gerçekten servet mi kazanıyor parasını bakın nasıl yönetiyormuş

Dünyanın bütün ülkelerinde az da olsa hayranım, sevenim var. Ben mutlu oluyorum, sevdiğim bir iş. 100 bin aboneyi geçtikten sonra işin ciddiyetine vardım ve daha sıkı çalıştım.

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