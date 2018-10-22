Enes Batur amcasını belaltı vurdu videoya çekti! Bu kez kriz büyük

En tanınan Youtuber'lardan biri olan Enes Batur bu kez daha çok izlenmek için kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Amcasına açık açık küfür etti ve o anları paylaştı.

Enes Batur amcasını belaltı vurdu videoya çekti! Bu kez kriz büyük

En tanınan Youtuber'lardan biri olan Enes Batur bu kez daha çok izlenmek için kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Amcası Murat Sungurtekin'e sözde şaka yaptığını söyleyen Enes Batur çektiği videoda amcasına ağza alınmayacak küfürler ediyor. Tepkiler üzerine ise şaka yaptım diyerek özür diliyor. İşte Enes Batur amcasına küfür videosu

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Enes Batur amcasını belaltı vurdu videoya çekti! Bu kez kriz büyük

Enes Batur amcasına küfür videosu olay oldu, Enes Batur'un son videosunu izleyenler yok artık dedi. Çektiği ilginç videolarla özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çeken en çok kazanan youtuber'lardan olan Enes Batur bu kez işi iyice abarttı. Daha çok izlenmek için amcasına sözde şaka yaparak küfürler savuran Enes Batur takipçilerinin hışımına uğradı. İnsanlar nasıl kışkırtılır konseptli bir video hazırladığını ve herşeyin şaka olduğunu söyleyen Enes Batur video boyunca amcasına etmediği küfür etmediği hakaret kalmıyor.

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Enes Batur amcasını belaltı vurdu videoya çekti! Bu kez kriz büyük

Fotoğrafta solda bulunan kişi ise Enes Batur'un amcası Murat Sungurtekin. Murat Sungurtekin, zaman zaman Enes Batur'un videolarında bulunup Batur'a yardımcı oluyor.

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Enes Batur amcasını belaltı vurdu videoya çekti! Bu kez kriz büyük

Enes Batur'un evinin salonuna birbirinden farklı açılarla yerleştirilen birçok kamera ile Enes Batur, amcasına "konsept gereği" ağza alınmayacak söylemlerde/hakaretlerde bulunuyor.

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