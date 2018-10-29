Endonezya'da uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi!

Endonezya'da 188 kişinin bulunduğu yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra denize düştüğü görüntüler ortaya çıktı. Uçağın içinden çekildiği görülen görüntülerde, yolcuların tekbir ve şehadetler eşliğinde korkuyla bağırdığı duyuluyor.

Endonezya'da Lion Havayolları'na ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Arama kurtarma çalışmalarında denizden 6 kişinin cesedi çıkarıldı.

UÇAK'TA 2 BEBEK BULUNUYORDU Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumundan (BASARNAS) yapılan açıklamada, Lion Havayolları'na ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağının, başkent Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü ifade edildi. 8 kişilik mürettebat ve ikisi bebek 181 yolcu taşıyan uçağın enkazının bulunduğu bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, cesetler başkent Cakarta'daki Priok Limanı'na götürüldü. Uçağın pilotunun Hindistan ve bir yolcunun da İtalya vatandaşı olduğu duyuruldu. Pilotun havalandıktan sonra geri dönüş izini istediği ancak daha sonra uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

300 KİŞİLİK ARAMA EKİBİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR Uçağın enkazı Batı Cava'nın Karawang bölgesi açıklarında bulundu. Bölgedeki balıkçılar dahil 300 kişilik ekip ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ayrıca uçağın enkazının deniz seviyesinin 35 metre altında olduğunu açıklarken, bölgede yolculara ait bazı eşyaların bulunduğu kaydedildi.