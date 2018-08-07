En iyi fotoğraf çeken akıllı telefonlar belli oldu

DxOMark'ta zirvenin yeni sahibi belli oldu. DxOMark'ın verilerine göre en yüksek fotoğraf performansı sunan akıllı telefonları sizler için derledik. İşte kullanıcısına en iyi fotoğraf ve video performansı sunan akıllı telefonlar... 20- iPhone 7 Plus Arka kamera: 12 MP
DxOMark'ta zirvenin yeni sahibi belli oldu. DxOMark'ın verilerine göre en yüksek fotoğraf performansı sunan akıllı telefonları sizler için derledik. İşte kullanıcısına en iyi fotoğraf ve video performansı sunan akıllı telefonlar... 19- Galaxy S7 Edge Arka kamera: 12 MP
DxOMark'ta zirvenin yeni sahibi belli oldu. DxOMark'ın verilerine göre en yüksek fotoğraf performansı sunan akıllı telefonları sizler için derledik. İşte kullanıcısına en iyi fotoğraf ve video performansı sunan akıllı telefonlar.. 18- Xiaomi Mi Note 3 Arka kamera: 12 MP
DxOMark'ta zirvenin yeni sahibi belli oldu. DxOMark'ın verilerine göre en yüksek fotoğraf performansı sunan akıllı telefonları sizler için derledik. İşte kullanıcısına en iyi fotoğraf ve video performansı sunan akıllı telefonlar..17- Vivo X20 Plus 12 MP + 5 MP çift arka kamera
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