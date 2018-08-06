En iyi Android akıllı telefonlar belli oldu

AnTuTu, en güncel performans puanları üzerinden yeni listesini paylaştı. İşte listenin ilk 10 sırasında yer alan Android cihazlar ve kullanıcılarına sundukları özellikler... Mi Black Shark, 5.99 inç ekran, 128 GB depolama, 8 GB RAM, 4 bin mAh batarya, 12 MP kamera
AnTuTu, en güncel performans puanları üzerinden yeni listesini paylaştı. İşte listenin ilk 10 sırasında yer alan Android cihazlar ve kullanıcılarına sundukları özellikler...OnePlus 6, 6.28 inç ekran, 64 GB depolama, 6 GB RAM, 3 bin 300 mAh batarya, 16 MP kamera
AnTuTu, en güncel performans puanları üzerinden yeni listesini paylaştı. İşte listenin ilk 10 sırasında yer alan Android cihazlar ve kullanıcılarına sundukları özellikler...Mi 8 6.21 inç ekran, 64 GB depolama, 6 GB RAM, 3 bin 400 mAh batarya, 12 MP kamera,
AnTuTu, en güncel performans puanları üzerinden yeni listesini paylaştı. İşte listenin ilk 10 sırasında yer alan Android cihazlar ve kullanıcılarına sundukları özellikler... Asus ZenFone 5Z, 6.2 inç ekran, 64 GB depolama, 6 GB RAM, 3 bin 300 mAh batarya, 12 MP kamera
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