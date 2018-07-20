En güzel Yeşilçam filmleri İstanbullular’la buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sanatın her dalını İstanbullular'la buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İBB iştiraki Kültür AŞ, Yeşilçam Film Günleri ile unutulmaz Yeşilçam filmlerini açık hava sinemasında seyirciyle buluşturuyor. Nostalji, önceki gün 'Muhsin Bey' filminin basın gösterimiyle başladı. Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerini 7'den 70'e tüm kuşaklarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Türk sinemasının sevilen filmleri, yenilenmiş haliyle İstanbullular'ın seyrine sunuldu. Topkapı İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek film gösterimleri, 2 Eylül'e kadar her cuma, cumartesi ve pazar 21.30'da izlenebilecek.