En çok uygulanan 10 popüler iyet

Diyetisyen Emre Uzun, zamanında çok rağbet görmüş ancak 2018 yılı için "demode" olmuş diyetleri sıraladı.

Diyetisyen Emre Uzun, zamanında çok rağbet görmüş ancak 2018 yılı için "demode" olmuş diyetleri sıraladı. İşte neden artık terk edilmeleri gerektikleri ve "demode" olma nedenleri... Intermittent Fasting Diyeti: "IF" ya da Aralıklı Oruç Tutma Diyeti'nin mantığı basit: Teoride aç kalıp sonra besleniyorsunuz. Bu da sağlığınızı, performansınızı ve vücut kompozisyonunu geliştirmek için yapılıyor. Altın kuralı şu: Yemek yiyerek geçirdiğiniz sürenin aç kaldığınız süreden kısa olması gerekiyor ve bu sayede vücut açlık çekerken biriktirdiği yağları yakıyor. Ama öyle olmuyor! Kalori kaybına yönelik diyetlerle kıyaslandığında IF diyeti son derece etkisiz. Uzun süre açlık çekenlerin yeme saatlerinde aşırı yemesi de bu diyeti işe yaramaz kılıyo Twitter

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Elma Sirkesi Diyeti: Ilık suyun içerisine karıştıracağınız elma sirkesi ve bal karışımı ile hazırlanan kür sayesinde ayda 8 kiloya kadar verebileceğiniz iddia ediliyor ve web siteleri bugün bile artritten obeziteye, akneden soğuk algınlığına kadar elma sirkesi diyetini övüyor. Elma sirkeli karışımı yemeklerden yarım saat önce 1 çay bardağı tüketmek kilo vermenize yardım eder ve elma sirkesi içmenin kimseye bir zararı yok. Ancak elma sirkesinin yağ dokunuzu çözeceği iddiası asılsız! Öncelikle elma sirkesinin ilk ulaştığı yer olan midenizde yağ dokusu zaten yok. Gönüllüler üzerinde yapılan ve sonuçları yayınlanan bir araştırma da, elma sirkesinin orta yollu dahi kilo verdirmediğini kanıtlamış. Yani, elma sirkesi elbette yararlı ama kilo verdirmiyor.. Twitter

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Paleo Diyeti: Az veya hiç işlem görmemiş besinleri yemeye odaklı bir beslenme planı bu. Asıl olarak 10.000 yıl öncesinde yaşayan atalarımızın beslendikleri gibi beslenmemiz gerektiğini savunuyor. Bu diyet sistemi yüksek protein ve yüksek lif içeriği ile kalori kısıtlanmadan kilo verilebileceğini vaat ediyor. Ete bu kadar değer vermesi, tahılları, baklagilleri, pek çok meyveyi ve süt ürünlerini yeme-içme listesinden çıkarması ise gerçekçi bulunmuyor. Düşük karbonhidrat ve düşük kalori alımı kilo vermede yardımcı olabilir ama bunun yolu tamamen et odaklı beslenmek değil. Bu sizi baş dönmelerine, baş ağrılarına, kabızlığa, ruh halinizdeki gel-gitlere ve en önemlisi kalp hastalıkları ile bazı kanser türlerine mahkûm eder. Paleo diyeti, bana sorarsanız, insanların mecburen uyguladığı 10.000 yıl öncesinde kalmak zorunda... Twitter

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